Trabalhadores da Mercedes-Benz entram em greve

Na semana passada, os trabalhadores iniciaram mobilizações internas com paradas e passeatas pela fábrica para pressionar a negociação.



Uma nova assembleia foi marcada para esta terça-feira (15) em frente à portaria principal da empresa.



Em dezembro do ano passado, os trabalhadores na Mercedes aprovaram a renovação de três acordos coletivos com validade até 30 de abril deste ano, data-base na montadora, quando estes seriam integrados à discussão geral do acordo.



Na ocasião, 266 trabalhadores foram contratados, sendo 136 ex-aprendizes - incluindo 31 pessoas com deficiência e os outros 130 foram contatados por tempo determinado (12 meses) em fevereiro.

Os trabalhadores da Mercedes-Benz, em São Bernardo, entraram em greve na manhã desta segunda-feira (14), após assembleia realizada na porta da fábrica. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a empresa estão em negociação da campanha salarial desde abril.De acordo com a entidade que representa os metalúrgicos, a paralisação acontecerá até que a montadora apresente proposta que contemple as principais reivindicações da categoria. A Mercedes-Benz informou que as negociações estão em aberto.O secretário-geral do Sindicato e trabalhador na Mercedes-Benz, Aroaldo Oliveira, disse que há um impasse em relação ao valor da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e à reposição salarial. "A empresa não aceita incorporar o reajuste aos salários e este é um dos pontos principais que estão emperrando as negociações. Queremos a reposição incorporada aos salários dos trabalhadores. Também reivindicamos que o cálculo da PLR leve em conta a exportação dos itens agregados [motor, câmbio, eixos]", disse.