TJRJ conclui segunda etapa de reforma do Fórum Central

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vai inaugurar, na próxima segunda-feira (23), a segunda etapa da obra de readequação do Fórum Central. Com as novas instalações, as varas de 1ª instância retornam à sede do Tribunal, depois de cinco anos funcionando em um prédio na Avenida Presidente Vargas, no Centro.





Relacionado Juiz do TJ-RJ condena jovens por protestos contra gastos na Copa de 2014 TJ-SP libera governador de SP para discursar em eventos Advogados, funcionários e usuários do Fórum Central também vão ter mais conforto por conta da ampliação do número de assentos e climatização nas áreas de espera, melhorando a qualidade do atendimento ao cidadão. A reforma vem acompanhada do avanço na digitalização de processos, que também torna o serviço mais ágil. A obra seguiu boas práticas de sustentabilidade, permitindo redução no consumo de água e mais eficiência no uso de energia.

Sem ter que pagar o aluguel do prédio da Cidade Nova, o Judiciário fluminense vai economizar em média R$ 15 milhões por ano. A obra do Fórum Central foi concluída dentro do prazo estipulado.