TJDFT mantém o Icipe na administração do Hospital da Criança

O governo do Distrito Federal conseguiu um acordo com o Ministério Público do DF, que definiu que o Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada (Icipe) seguirá administrando o Hospital da Criança. Na conciliação, ficou definido que o instituto irá gerir a unidade até que o julgamento dos recursos de sua condenação por improbidade administrativa seja concluído.

Na sessão, mediada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), o desembargador Alfeu Machado – relator do caso – ouviu as partes envolvidas no conflito: Ministério Público, a Procuradoria-geral do DF, representantes do Icipe e o secretário de Saúde, Humberto Fonseca.

A administração do local gerou polêmica nos últimos dias. Por um lado, o Ministério Público cobrava suspensão de direitos políticos do Icipe por cinco anos, pagamento de multa e perda de função pública. Segundo o MP, o instituto "sequer possuía experiência técnica para o desempenho das atividades" e "não preenchia os requisitos legais" para se qualificar como organização social (OS) – um tipo de associação privada sem fins lucrativos para prestar serviços de interesse público.

No entendimento do órgão, portanto, foram feridos os princípios de "legalidade, isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa".

Já o GDF afirma que todo o processo de contratação e as prestações de contas estavam autorizados pela Controladoria-Geral do DF e pelo Tribunal de Contas do DF. Rollemberg chegou a afirma que o governo não teria condições de administrar a unidade e a saída do Icipe seria uma "grande perda para Brasília".

Responsável pela gestão do Hospital da Criança desde 2011, o Instituto do Câncer Infantil e Medicina Especializada afirma que a unidade fez quase 3 milhões de atendimentos desde o início das operações, e tem 98% de aprovação dos pacientes.