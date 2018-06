TJDFT barra fundo de assistência a filhos de presidiárias

O fundo seria ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos

O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) declarou como inconstitucional a lei distrital que cria um fundo para garantir assistência a filhos de mulheres que cumprem pena no sistema carcerário do Distrito Federal. O fundo seria ligado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos.

A decisão do tribunal se deu com base em uma ação ajuizada pelo governador Rodrigo Rollemberg (PSB) que alegou que a norma invade competência "privativa do governador para propor projetos de lei que disponham sobre a instituição de fundos de qualquer natureza e sobre matéria orçamentária e atribuições de secretarias de Governo".

Durante o julgamento, a Câmara Legislativa do Distrito Federal se manifestou em defesa da legalidade da norma. De acordo com a Procuradoria-Geral do DF, a criação do fundo causaria repercussão imprevista no orçamento do Distrito Federal. O Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios, por sua vez, também se manifestou pela constitucionalidade.

Os desembargadores entenderam pela presença de ambos os vícios, formal e material, e declararam a inconstitucionalidade da questionada norma com incidência de efeitos retroativos à sua data de publicação.