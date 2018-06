TJ obriga Loterj a pagar prêmio de R$ 25 mil a adolescente

Sorteio foi em 2011, mas loteria alegava violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente

A 12ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que a Loterj pague um prêmio de R$ 25 mil a uma adolescente. O bilhete foi sorteado em 2013, mas a loteria se recusava a pagar já que, pelas normas do sorteio e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é proibida a venda de bilhetes a menores de idade.

Na época da extração, a vencedora tinha 11 anos e seu nome foi colocado no bilhete da loteria estadual pelos pais. O TJ, agora, determina que o valor seja pago com juros e correção monetária retroativos à data do sorteio.

Segundo o relator do processo, desembargador Jaime Dias Pinheiro Filho, a vedação legal à participação de menores tem por objetivo "a proteção da criança e do adolescente, e não vedar o recebimento do prêmio". E acrescenta que nãohá fiscalização que impeça que um bilhete seja colocado no nome de um menor de idade.

"Embora conste, em letras miúdas ‘proibido para menores de 18 anos’, no bilhete de loteria não é exigido que o apostador comprove a sua idade no momento da venda. Desta forma, a lotérica não pode vender bilhete constando menor como beneficiário e recursar-se, posteriormente, a efetuar o pagamento do prêmio", acrescentou o desembargador em seu despacho.

A Loterj afirmou, em nota, que, de acordo com o ECA é vedado o pagamento de prêmio de jogos a menores. A empresa ainda alega que a norma consta da marca d'água no cupom, além de ser divulgado nos sorteios de TV semanais.