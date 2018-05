Tiroteio no morro do São Carlos assusta moradores

08.05.2018 10:27

Disparos foram ouvidos em bairros vizinhos; facção rival teria tentado tomar controle dos pontos de vendas de drogas

Um intenso tiroteio trouxe tensão aos moradores e a quem passava pela região do Estácio, no Centro do Rio. Bandidos de uma facção rival teriam tentado invadir o morro do São Carlos para tomar controle dos pontos de vendas de drogas no local.



Os tiros foram ouvidos por moradores de bairros vizinhos. Nas redes sociais, manifestações de pavor descreviam os ânimos na região. "Há mais de 20 anos eu não escuto um tiroteio tão intenso aqui no Rio Comprido", escreveu um internauta no Twitter.