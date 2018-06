Tiroteio no Lins assusta moradores e motoristas na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá

OTT-RJ Informa:



05/06 - 11:35



Tiros sendo ouvidos no Lins de Vasconcelos, próximos ao Marcílio Dias. Atenção na região. — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) June 5, 2018

ESTRADA GRAJAÚ-JPA: estamos apurando informações sobre possível interdição na via. Se houver confirmação, iremos divulgar imediatamente neste canal. Acompanhe e compartilhe. Evite boatos! pic.twitter.com/SadecGLhfG — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) June 5, 2018

Um tiroteio no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, assustou moradores e motoristas que seguiam pela autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, na tarde desta terça (5), por volta das 13h. No Twitter, alguns usuários relataram intensas trocas de tiros e carros voltando na contramão. "Não peguem estrada Grajaú-Jacarepaguá! Carros voltando, tiroteio, meu Uber teve q voltar", relatou um passageiro, na internet. A informação foi repassada pelo OTT-RJ (Onde Tem Tiroteio).O comando da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) também confirmou que houve confronto na região. Policiais militares em patrulhamento foram recebidos a tiros na localidade conhecida como Cachoeirinha, no Complexo do Lins, quando checavam informações de inteligência. A operação segue em andamento, com apoio do 3º BPM (Méier). Equipes policiais do 6º BPM (Tijuca) e do 18º BPM (Jacarepaguá) ainda foram deslocadas para a Grajaú-Jacarepaguá. Ainda não há informações de presos, feridos ou apreensões.O Centro de Operações da Prefeitura, no entanto, não confirmou o fechamento total da via.