Tiroteio na Vila Kennedy deixa dois mortos e três feridos

Um tiroteio na manhã desta sexta-feira (1) na Praça Dolomitas, na Vila Kennedy, deixou dois mortos e três feridos. De acordo com a Polícia Militar, houve confronto entre agentes e criminosos.Entre as vítimas fatais está um homem e uma mulher. De acordo com a Secretaria Municipal de Sáude os outros três feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Kennedy e para o hospital Alberto Schweitzer. O estado de saúde não foi informado.De acordo com a PM, o confronto começou após uma viatura da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Vila Kennedy passar pela praça e ser atacada a tiros pelos criminosos. A ocorrência ainda está em andamento.