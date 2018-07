Tiroteio na Rocinha deixa três baleados

A PM informou que o BOPE fazia patrulhamento quando foram recebidos a tiros em localidade conhecida como Beco 99

Três pessoas foram baleadas durante uma troca de tiros na Rocinha, na Zona Sul do Rio, neste sábado (28). A Polícia Militar disse que homens do Batalhão de Operações Especiais faziam um patrulhamento na comunidade e foram recebidos a tiros por bandidos.



A PM informou que o BOPE fazia um patrulhamento pela comunidade quando os homens foram recebidos a tiros em localidade conhecida como Beco 99. Depois do confronto, um suspeito foi encontrado ferido com uma pistola, uma granada e um rádio comunicador, de acordo com a Polícia Militar. Ele foi levado para o Hospital Miguel Couto.



A polícia recebeu a informação de que outras duas pessoas feridas por tiros foram atendidas no mesmo hospital. Nenhum nome foi divulgado e não há informação sobre o estado de saúde deles. Segundo a polícia, por volta das 19h30, a situação era tranquila na Rocinha.