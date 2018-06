Tiro que matou estudante teria vindo da polícia, afirma família

O tiro que atingiu o estudante Marcus Vinicius da Silva, morto após ser baleado durante operação policial no Complexo da Maré na quarta-feira (20), teria partido da polícia. De acordo com a mãe do estudante, o jovem disse o tiro partiu de um blindado da polícia. Segundo Bruna Silva, o jovem contou o fato quando ainda estava lúcido, dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

"O meu filho falou: mãe eu tomei um tiro. Eu sei quem atirou em mim, eu vi. Foi o blindado, ele não me viu com a roupa de escola", contou Bruna".

A Delegacia de Homicídios da Capital afirmou que já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias da morte. Uma reconstituição da ação da Polícia deve ser realizada. A operação no Complexo da Maré não prendeu nenhum suspeito. Segundo a Polícia, além do estudante, seis suspeitos de atuação com o tráfico foram mortos.