TIP aumenta número de viagens para o São João

Entre esta quinta-feira (21) e segunda (25), cerca de 26 mil passageiros são esperados na rodoviária, 30% a mais do que o normal

Durante o São João, cerca de 26 mil passageiros devem passar pelo Terminal Integrado de Passageiros do Recife (TIP), na Zona Oeste, 30% a mais do que o normal. Diante deste aumento, foi montada uma operação especial para a rodoviária, que iniciou nesta quinta-feira (21) e segue até a segunda-feira (25).



Para atender a procura, as treze empresas que operam no local oferecem viagens extras de acordo com a demanda de cada destino. Para Caruaru, principal polo da festa em Pernambuco, a previsão é de que os embarques aconteçam até de 15 em 15 minutos, caso necessário.



Outros destinos do estado muito procurados neste período são Gravatá e Bezerros, no Agreste do estado e os municípios da região do Pajeú, no Sertão. Entre as viagens interestaduais, os pontos mais procurados entre os passageiros para passar o São João são Campina Grande, João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió e Aracajú.



A administração do TIP recomenda que os adquiram os bilhetes de passagens com antecedência e cheguem ao terminal rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque. Também é importante conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças, além de checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço.