Testemunha liga vereador e miliciano à morte de Marielle, diz jornal

Homem cita Marcello Siciliano (PHS) e ex-PM Orlando Oliveira em depoimento à Polícia Civil

Uma testemunha que trabalhou para uma milícia com atuação na zona oeste do Rio contou à polícia que o vereador Marcello siciliano (PHS) e o ex-PM Orlando Oliveira queriam a morte da vereadora Marielle Franco (PSOL) assassinada no dia 14 de março, no Estácio, Centro do Rio. As informações são do jornal O Globo.



O homem apresentou três depoimentos à Delegacia de Homicídios da Capital, em troca de proteção. Foram recolhidas informações sobre datas, horários e locais de reuniões entre o vereador e o miliciano, que cumpre pena em Bangu 9 atualmente. De acordo com o jornal, a testemunha presenciou quatro desses encontros, citando nomes de quatro homens que teriam sido escolhidos para o assassinatos - a polícia investiga.



As desavenças entre Siciliano e Marielle teriam sido motivadas pela expansão das ações comunitárias da vereadora na zona oeste, área com grande influência da milícia e parte do reduto eleitoral do vereador, e o aumento de sua influência em regiões de interesse da milícia.



A testemunha também afirmou, de acordo com o jornal, que dois assassinatos posteriores à morte da vereadora teriam sido queima de arquivo. Colaborador do vereador Marcello Siciliano, Carlos Alexandre Pereira Maria, o Alexandre Cabeça, foi encontrado morto no dia 8 de abril dentro de um carro na Estrada Curumau, na localidade do Boiúna. Além dele, o PM reformado Anderson Claudio da Silva foi atingido por tiros ao entrar em seu carro, uma BMW, no Recreio dos Bandeirantes. Ambos os crimes aconteceram na zona oeste.