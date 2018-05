Policiais estariam em carro usado na morte de Marielle, diz jornal

Um policial do 16º BPM (Olaria) e um ex-PM da Maré teriam participado da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, segundo a testemunha que envolveu o vereador marcello Siciliano no crime. As informações são do jornal O Globo. De acordo com o homem, os dois estariam junto a outros dois no Cobalt prata usado no crime.Segundo o jornal, a testemunha identificou os quatro homens que estariam no carro no momento do assassinato. Eles estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios da Capital. De acordo com o delator, os outros passageiros têm ligação com o ex-PM e miliciano Orlando Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando de Curicica, que atua na zona oeste e teria participado do crime, segundo a testemunha.Marielle Franco e Anderson Gomes foram assassinados no dia 14 de março, no Estácio, Centro do Rio. De acordo com a testemunha, o vereador Marcello Siciliano e o ex-PM Orlando Oliveira de Araújo teriam interesse na morte da vereadora.