Tesouro Nacional pagou mais de R$ 1,8 bilhão em dívidas do Rio

O Tesouro Nacional pagou R$ 534,16 milhões em dívidas atrasadas de estados em junho. Desse valor, R$ 531,44 milhões são débitos não quitados pelo estado do Rio de Janeiro. Os dados são do Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito, que foi divulgado nesta terça-feira (17).

No primeiro semestre de 2018, a União quitou R$ 1,894 bilhão de dívidas em atrasos de entes subnacionais, sendo que R$ 1,861 bilhão cabem ao estado do Rio.

A União, representada pelo Tesouro Nacional, é garantidora de operações de crédito de entes subnacionais. Logo, quando é comunicada pelos credores de que o estado ou o município não realizou a quitação de determinada parcela do contrato no prazo estipulado, a União paga os valores.

As garantias honradas pelo Tesouro são descontadas dos repasses da União aos estados e aos municípios. No entanto, ao longo de 2017, decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) impediram a execução das contragarantias do estado do Rio de Janeiro, que tem atrasado salários dos servidores e pagamentos a fornecedores.

Como o estado do Rio aderiu ao pacote de recuperação fiscal no fim do ano passado, o estado pode contratar novas operações de crédito com garantia da União, mesmo estando inadimplente.

*Com Agência Brasil