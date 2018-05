Terras da União são invadidas por manifestantes no DF

Grupo ligado ao MST invadiu uma fazenda que pertence ao governo federal na madrugada desta terça

Um grupo de manifestantes do Movimento Sem Terra (MST) invadiu uma área que pertence à União na madrugada desta terça-feira (1), no Distrito Federal. Chamada de fazenda Sálvia, as terras ficam a 25 km de distância do Palácio do Planalto, em Brasília.



De acordo com a Polícia Militar são cerca de 50 pessoas, entre elas crianças e idosos. O grupo fala em 300 pessoas.



A fazenda é a terceira maior propriedade do governo federal no DF. São mais de 10 mil hectares, às margens da DF-440, entre Sobradinho e Planaltina, disputados por posseiros, moradores de áreas urbanas e movimentos sociais.