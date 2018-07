Terracap terá de respeitar o teto salarial

Justiça do DF determinou que a estatal limite em até R$ 30,4 mil os salários de seus servidores; Sindicato irá recorrer

A Justiça Trabalhista do Distrito Federal determinou que a apartir de agora a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) deverá respeitar o Teto Constitucional nos vencimentos dos seus servidores. Com isso, a estatal terá que limitar, em no máximo R$ 30,4 mil, o salário de seus funcionários.



A decisão da Justiça foi resultado de uma ação impetrada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados do DF (Sindser) para questionar a a legalidade de uma lei distrital que estipulava um teto de salário para as estatais do DF. No processo, o sindicato tinha argumentado que o abate-teto não é válido porque a Terracap se sustenta com recursos próprios.



No entanto, no processo a juíza Júnia Martinelli negou o argumento do sindicato. Na decisão, ela afirmou que toda a documentação demonstra que "a Terracap é empresa pública dependente".

"É público e notório que a fonte de renda precípua da Terracap é obtida pela venda de imóveis públicos, em especial, terrenos pertencentes ao DF e à União. Logo, concluiu-se que, em última análise, os valores que custeiam a Terracap como um todo são provenientes do erário", escreveu.



Em nota, a Terracap afirmou que cumpre todas as decisões judiciais. Já o Sindser afirmou que irá recorrer da sentença



Supersalários

A briga na Justiça para derrubar os supersalários de estatais como Caesb, CEB, BRB e a própria Terracap se arrasta desde 2017. O GDF alega que essas empresas devem respeitar o teto do funcionalismo, porém elas afirmam que tem receita própria e por isso podem pagar os salários.

Em um levantamento feito pelo Destak, no mês de maio, 28 servidores da Terracap receberam acima dos R$ 30,4 mil. O maior vencimento foi o de um economista que recebeu quase R$ 60 mil.