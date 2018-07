Terminal Vila Luzita tem ato em prol da amamentação

Lei estadual garante o aleitamento materno em locais públicos

Um grupo de mulheres marcou um ato para amanhã no Terminal Vila Luzita, em Santo André, como protesto contra seguranças do local que teriam impedido uma mãe de amamentar seu bebê.



A jovem esperava o ônibus em um banco do terminal quando foi amamentar o filho e os agentes públicos disseram que o ato era um atentado ao pudor.



A garantia do direito a amamentação está prevista na Lei Estadual 16.407/2015, que assegura à criança o direito ao aleitamento materno "nos estabelecimentos de uso coletivo, públicos ou privados" e que se trata de um "ato livre" entre mãe e filho.



O ato marcado pelas redes sociais já conta com o apoio de mais de 200 mulheres.



Em nota, a Prefeitura de Santo André, informou que não existe nenhuma lei municipal ou orientação que imponha qualquer restrição à amamentação em locais públicos na cidade. "A administração, por meio da SAtrans, autarquia municipal, já cobrou um posicionamento da empresa concessionária sobre o ocorrido no terminal".