Terminal de ônibus é sede de evento artístico beneficente

O Terminal Central de Campinas recebe no domingo (1) a 10ª edição do projeto "Arte de Periferia – Arte para aquecer a alma" com o objetivo de distribuir refeições e agasalhos para um público historicamente marginalizado e em situação de rua.A ação conta com show de bandas e os interessados em realizarem doações para a iniciativa devem entrar em contato por whatsapp pelo número: 9 9194 1098.10ª Arte de Periferia – Arte para aquecer a alma,das 11h às 17h