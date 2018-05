Terminal Batistini e corredor Galvão Bueno ficam para 2020

Já o Terminal Batistini estará localizado próximo à rotatória entre as ruas Matilde Ferrari Marçon e Valdomiro Luís. O espaço contará com edificações de apoio à operação como bilheterias e sanitários públicos; plataforma para embarque e desembarque, área de estacionamento para ônibus e veículos operacionais; além de bicicletário.



Outras obras



No último sábado (5) também foi autorizado o início da construção de Corredor São Pedro. A via terá cerca de 6 km, prazo de execução de 24 meses e custo de R$ 48,9 milhões aos cofres públicos. Cerca de 100 mil pessoas moram nos quatro bairros (Vila São Pedro, Alto Industrial, Baeta Neves e Jardim Farina) atendidos pelos ônibus.



A pista exclusiva para ônibus terá 12 paradas e passará pelas rua dos Vianas, Saracantan, e avenidas Pery Ronchetti, Dom Pedro de Alcântara e Luiz Pequini.



As intervenções fazem parte do pacote de obras de mobilidade assinadas em um convênio com o BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em 2014. Além dos corredores São Pedro, da Estrada Galvão Bueno e do Terminal Batistini, o recurso também inclui a implantação de pistas exclusivas para ônibus do Rotary (com extensão de 2,4 km), e o Castelo Branco (extensão de 4,25 km).



O acordo com o BID prevê uma verba total de US$ 125 milhões – cerca de R$ 403,4 milhões.

O Terminal Batistini e o Corredor da Estrada Galvão Bueno têm previsão de entrega estimada para 2020. O início das obras foi autorizado neste domingo (6). As intervenções têm custo estimado em R$ 39,3 milhões.O Corredor da Estrada Galvão Bueno terá 6,3 km de extensão e começará na rotatória do trecho sul do Rodoanel Mário Covas, se estendendo até o fim da avenida Maria Servidei Demarchi. As obras deverão atender os moradores dos bairros Batistini, Demarchi e Botujuru"A faixa de ônibus será construída à direita, com 18 paradas, beneficiando os moradores dos bairros Batistini, Demarchi e Botujuru por meio da implantação de linhas tronco alimentadas entre o Terminal Batistini e a área central da cidade", informou a Prefeitura de São Bernardo em nota.