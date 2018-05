Termina sábado as inscrições para Corrida 10 Milhas Trilheira

Prova realizada é realizada em Ribeirão Pires no domingo (27)

As inscrições para a Corrida 10 Milhas Trilheira – João Domingues terminam neste sábado (26). A prova acontece no domingo (27), a partir das 8h, em Ribeirão Pires.



A largada e a chegada acontecem na Vila do Doce (rua Boa Vista, s/n - centro). O percurso da prova de 10 milhas será realizado parte em asfalto e parte em trilhas onde são respeitadas as características do terreno.



Os cinco primeiros colocados na geral e categorias – masculino e feminino – receberão troféus e todos os demais participantes que concluírem a prova receberão medalhas de participação.



O evento acontece tradicionalmente desde 1994. As inscrições devem ser feitas pessoalmente na cidade (r. do Comércio, 127 - centro). Mais informações pelo telefone (11) 4828-5088.