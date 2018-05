Termina prazo para regularizar título para pleito deste ano

Último dia para resolver pendências foi marcado por muita confusão no Grande Recife. No Forte das Cinco Pontas, Centro, a fila se estendeu por quilômetros e subiu o viaduto que fica ao lado do local

A partir desta quinta (10), a as atenções dos TREs se voltam para a organização das eleições de outubro. No entanto, há serviços que os eleitores com pendências podem resolver em cartórios eleitorais e centrais de atendimento dos tribunais. Por exemplo, quem quiser tirar a segunda via do título tem até 27 de setembro.



Além disso, a Justiça Eleitoral fornece a chamada certidão circunstanciada, que evita prejuízos em outras situações. A certidão pode ser obtida em cartórios e vem com nome, dados pessoais e situação do título do cidadão solicitante.



Neste documento, a Justiça Eleitoral certifica que nenhum cidadão, em situação irregular, poderá ser tolhido no direito de trabalhar, de fazer ou recadastrar qualquer documento público, inclusive CPF e passaporte. Outras informações podem ser obtidas no site do TRE-PE ou pelo telefone 3194-9400.



O último dia para se regularizar com a Justiça Eleitoral e conseguir votar em outubro foi marcado por muita confusão no Grande Recife. Na Central de Atendimento ao Eleitor da Capital (Caec), vizinha ao Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, no Centro do Recife, a fila se estendeu por quilômetros e subiu o viaduto que fica ao lado do local.



Entre os primeiros em busca de uma ficha, inúmeros eleitores tinham chegado na noite da terça (8). Por volta das 10h desta quarta (9), pessoas que não conseguiram ficha de atendimento fizeram um protesto, na Avenida Sul, próximo ao forte. A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para conter o tumulto e a via só foi liberada cerca de uma hora e meia depois.



De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), cerca de 9 mil pessoas foram atendidas na terça (8) nos cartórios e postos de atendimento de Pernambuco. Nesta quarta (9), 900 fichas começaram a ser distribuídas a partir das 8h apenas no Caec. Idosos e pessoas com deficiência tiveram prioridade. Se houver possibilidade operacional, novas senhas podem ser entregues ao longo do dia. Contudo, o horário de atendimento termina às 16h.