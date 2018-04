Terceira cota do IPTU de 2018 vence nesta terça-feira

O contribuinte recifense que parcelou o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2018 deve ficar atento para o pagamento da terceira cota. A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Finanças, lembra que o vencimento do imposto acontece nesta terça-feira (10).

A via do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) está disponível no site da Prefeitura do Recife, no banner do "IPTU 2018", disponível ao lado direito da página ou ainda no Portal Finanças. Para visualizar as informações referentes ao imóvel é necessário informar o número do sequencial. O pagamento do DAM pode ser feito em agências bancárias, casas lotéricas ou internet banking.

nformações sobre o IPTU e taxas do Recife podem ser obtidas no portal da prefeitura ou ainda por meio do telefone 0800.081.1255.

Mais i