Tentando sobreviver

Três feiras e muitas confusões

Freiras simpáticas e muito atrapalhadas são as estrelas da peça "Santo Humor, uma Comédia Divina", da Cia. Arte Descontrole em parceria com o Polo Artístico Cultural.



Na história duas freiras, ex-integrantes da Ordem do Altíssimo Nosso Senhor de São Cifrão, encaram a competição do mercado de trabalho em busca de um emprego para conseguirem manter obras sociais de caridade.



As dificuldades encontradas pelo caminho se transformam em histórias hilariantes, que vão sendo narradas ao longo do espetáculo.



Após a apresentação acontecerá um bate-papo com a plateia sobre o processo de pesquisa e criação.



MIS

Sábado, 5, às 19h30

Entrada gratuita