Temer sanciona a inclusão de 13 municípios na região do Entorno do DF

Foram inseridos 10 municípios de Goiás e dois de Minas Gerais

O Presidente da República, Michel Temer, assinou nesta quinta-feira (14) a lei que inclui 12 municípios na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride-DF). Com o novo texto, de autoria do deputado Rogério Rosso (PSD-DF) o total passa de 20 para 33.



Ao todo são 10 municípios do Goiás e dois de Minas Gerais. São eles, respectivamente: Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João d’Aliança, Simolândia e Vila Propício, Arinos e Cabeceira Grande.



O objetivo foi incluir na RIDE regiões que possuem grande número de pessoas que trabalham ou estudam no Distrito Federal. A legislaçãos sobre o entorno foi criada em 1998 para regularizar ações conjuntas com os estados para o desenvolvimento dos municípios.



Já faziam parte da RIDE as seguintes regiões goianas: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, além dos municípios mineiros de Unaí e Buritis.