Tecnologia facilita procura por empregos no Recife

Além dos horários dos ônibus em tempo real, os usuários do aplicativo CittaMobi agora também têm acesso às vagas de emprego do Recife. A partir de agora, ele passa a avisar a existência de vagas num raio de cinco quilômetros do ponto onde o usuário se conectou.





A ação é uma parceria entre o aplicativo e a Prefeitura do Recife.

Ao clicar no aviso, o cidadão é direcionado para uma página que mostra os documentos exigidos para concorrer à vaga e o endereço das Agências de Emprego aonde ele deve comparecer.



Situadas nos bairros do Recife, Afogados, Casa Amarela e Soledade, as Agências de Emprego da PCR prestam atendimento ao trabalhador para auxiliá-lo no ingresso ao retorno ao mercado de trabalho, com serviços como intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho e solicitação do seguro desemprego.



No ano passado, foram realizados cerca de 15 mil encaminhamentos para empresas e emitidas mais de 12 mil CTPS. O serviço de intermediação é prestado também nos Compaz do Alto Santa Terezinha e do Cordeiro.



Agências de Emprego do Recife



Rio Branco

Atendimento das 7h30 às 17h

Avenida Rio Branco, 155, Bairro do Recife



Casa Amarela

Atendimento das 7h30 às 17h

Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, 5.600, Casa Amarela



Afogados

Atendimento das 7h30 às 17h

Estrada dos Remédios, 162, Afogados



Soledade (Agência Universitária)

Atendimento das 7h30 às 17h

Rua Barão de São Borja 433 – Soledade

O internauta deverá clicar no banner para acessar as informações de como proceder.As vagas ofertadas são as mesmas disponibilizadas nas Agências de Emprego geridas pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente.O CittaMobi indica os horários de chegada dos ônibus em tempo real. "Na hora em que o usuário faz a busca no aplicativo, o sistema mostra se há vagas disponíveis na região", aponta a secretária-executiva de Emprego, Qualificação e Empreendedorismo da PCR, Cristiane Guedes.