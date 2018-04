TCU suspende compra de alimentos para merenda escolar do DF

Decisão veio após a formulação de um relatório que apontou indícios de superfaturamento em preços de produtos

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que a Secretaria de Educação do Distrito Federal suspenda a compra de produtos para a merenda escolar. Um relatório do tribunal apontou indícios de superfaturamento no preço de frutas, verduras e legumes da alimentação oferecida às 397 escolas da rede pública da capital.



Pelo documento, foi constatado que dos 29 produtos que seriam comprados pelo GDF, 26 estavam com valores superiores aos dos praticados na Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa). O contrato previa o pagamento de mais de R$ 16 milhões, por meio de chamada pública, sem licitação, destinada à participação de hortifrutigranjeiros da agricultura familiar.



Segundo o levantamento, considerando apenas dois itens – tangerina pokan e goiaba –, o GDF iria desembolsar R$ 2 milhões a mais do que os itens custam no mercado.



Em nota, a secretaria de Educação afirmou que a planilha enviada ao TCU é uma pesquisa prévia e chegou ao órgão por um equívoco. Para o Tribunal de Contas do DF (TCDF), que autorizou a compra, a secretaria frisa que teria enviado os valores corretos.



A pasta afirma que já está em contato com o TCU e a documentação correta será apresentada. Informou ainda que, durante a fase de recurso a alimentação para os alunos não será interrompida já que existem outros contrato vigente com demais fornecedores.