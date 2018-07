TCU mantém obras da Nova Subida de Petrópolis paradas

Para resolver os problemas, a ANTT deve corrigir o sobrepreço de quase R$ 277 milhões

O TCU (Tribunal de Contas da União) decidiu que as obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis devem continuar com a recomendação de paralisação, por conta dos indícios de irregularidades graves (IGP). Logo, as exigências anteriores se mantêm.



O tribunal já havia determinado que a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) apresentasse o detalhamento do projeto executivo aprovado em 2011 e resolvesse as demais irregularidades encontradas.



Para resolver os problemas, a ANTT deve corrigir o sobrepreço de quase R$ 277 milhões e verificar se o projeto executivo que vier a ser aprovado vai detalhar os serviços a serem feitos na obra. Entre outras ações, também deve ser formalizada a revisão do cálculo do fluxo de caixa marginal.



A auditoria nas obras da Nova Subida da Serra de Petrópolis consta do Plano de Fiscalização de Obras para 2016 e o trecho sob análise pertence à BR-040, Juiz de Fora (MG) – Rio de Janeiro (RJ), concedido à Concer (Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora - Rio). A obra teve início em 2013.



Projeto



Segundo o relator, a concessionária apresentou novo projeto executivo, com alterações substanciais em relação ao anterior, ao invés de apresentar o detalhamento do projeto aceito pela ANTT em 2011, solicitado e aguardado pelo TCU.



O novo projeto foi analisado pela Casa e foram identificados "novos, numerosos e consistentes indícios de sobrepreço, decorrentes de preços excessivos e de quantitativos majorados, no montante de R$ 276.922.657,93 (a preços de maio de 2012)". Além do mais, verificou-se que a empresa contratada pela ANTT para analisar o novo projeto não inspecionou o local das obras.