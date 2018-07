Crivella tem 30 dias para apresentar documentos

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro (TCMRJ) abriu o prazo de 30 dias para que o prefeito Marcelo Crivella apresente informações extras sobre as contas do ano passado da prefeitura. As contas apresentaram um deficit orçamentário de R$ 1,6 bilhão no ano de 2017.

Na reunião extraordinária que ocorreu na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, na última quinta-feira (12), o voto do relator Nestor Rocha destacou que, apesar dos alertas sobre a necessidade de ações e procedimentos para adequar a despesa a uma receita em queda, não se pôde verificar quais foram as medidas efetivas para conter o quadro das contas municipais.

Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, caso se verifique que a receita não comportou o cumprimento das metas fiscais ao final de um bimestre, um ato deve ser promovido para limitar empenho e movimentação financeira nos 30 dias subsequentes. No entanto, um relatório do Tribunal mostrou que isso só ocorreu em setembro daquele ano, mesmo que, já desde o primeiro bimestre, fossem constatadas insuficiências. A decisão de abrir prazo foi acolhida pelos demais conselheiros presentes à sessão.