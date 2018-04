TCE emite alerta ao DER-PE devido a irregularidades em obras

O Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE-PE) expediu um alerta de responsabilização ao presidente do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) para que sejam adotadas medidas no sentido de corrigir irregularidades no contrato de engenharia e execução das obras de melhoramento da rodovia BR-101.





De acordo com a conselheira Teresa Duere, relatora dos processos do DER-PE relativos ao ano de 2018, a equipe técnica do TCE identificou que os serviços de ‘sinalização horizontal com pintura termoplástica’ não estavam previstos em contrato, ocorrendo sem o devido respaldo legal. A sinalização vinha sendo executada em um trecho de 12 km, nos dois sentidos da rodovia, pela empresa SINTEC.



"No trecho de execução das obras há seis passarelas. Excluindo-se as duas de Paratibe, declaradas pelo diretor, Silvano Queiroga, e a única com reconstrução prevista em contrato, localizada em frente ao Hospital das Clínicas, fica entendido que a intervenção nas demais (situadas em frente ao Colégio Militar e à Ceasa, e outra no Jordão) poderia levar à efetivação de um segundo termo aditivo", informou a relatora.



A conselheira entendeu que os fatos apurados ferem a lei nº. 12.462/2011, que desautoriza a formalização de termo aditivo nos regimes de contratação integrada (RDC). O próprio edital da licitação veda esta prática. A Lei 8.666/93, por sua vez, também foi desrespeitada, tendo em vista que os serviços deveriam ser executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e não pelo DER-PE.



Para contemplar a distância restante (km 70 ao km 82,3) seria necessária a elaboração de mais um termo aditivo, caracterizando indício de burla à licitação, infringindo a Lei 8.666/93 e a Constituição Federal. A prática seria irregular, uma vez que os serviços estariam sendo contratados sem que fossem submetidos ao mercado para a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração.



De acordo com o ofício enviado pela conselheira, caso o DER não adote as medidas corretivas necessárias, o presidente do órgão pode responder pessoalmente pelos eventuais danos advindos da sua omissão.



Respostas

Em nota, o DER-PE afirma que "não houve a execução de quaisquer serviços sem a devida cobertura contratual. Desta forma, o DER garante que não foi realizado pagamento de qualquer serviço que não os que estejam devidamente previstos no projeto básico licitado, que inclusive foram aprovados tanto pelo Dnit, quanto pelo TCE/PE, não havendo assim o que se falar de descumprimento à lei que rege as licitações".



O DER acrescenta que não houve por parte do órgão a realização de serviços de pintura da rodovia. "Um trecho da via, por iniciativa e custos do Consórcio responsável pela obra, foi sinalizado e pintado, apenas com o intuito de reforçar a segurança de todos os usuários, bem como das pessoas que estão diretamente envolvidas na execução dos serviços, evitando que novos acidentes aconteçam. Por motivos óbvios, nenhum pagamento será ou foi realizado por parte do DER-PE em virtude de tais serviços".



Sobre a formalização de aditivos em desacordo com a legislação do Regime Diferenciado de Contratação, o DER informa que não houve a celebração de aditivo ao contrato. Atualmente, por solicitação do Dnit, tramita no DER um procedimento administrativo visando a execução de serviços adicionais, que não foram contemplados no projeto básico licitado, tais como sinalização vertical e horizontal, defensas metálicas, barreiras New Jersey e colocação de passarelas.

O contrato nº 006/17, firmado com o Consórcio Andrade Guedes/Astep, visando à elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, refere-se ao trecho entre os quilômetros 51,6 e 82,3, no Recife. Os serviços foram licitados por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC) nº 001/2016.As falhas foram identificadas em uma auditoria de acompanhamento realizada pela Gerência de Auditoria de Obras na Administração Indireta Estadual do TCE, onde foi apontada a realização de serviço sem cobertura contratual, além de indícios da formalização de aditivos em desacordo com a legislação do RDC e de burla à licitação.