TCE-PE determina troca de empresa que distribui merendas

Auditoria realizada pelo órgão aponta possíveis danos aos cofres públicos e à qualidade da merenda

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) manteve a decisão de uma medida cautelar, expedida monocraticamente pelo conselheiro Carlos Porto, determinando que a Prefeitura do Recife realize uma nova licitação para substituição da empresa Casa de Farinha, responsável pelo fornecimento de merenda escolar aos alunos da rede municipal de ensino. Segundo o órgão, há indícios de fraudes nas licitações envolvendo a empresa, com possíveis danos aos cofres públicos e à qualidade da alimentação.



A medida cautelar foi expedida pelo Ministério Público de Contas (MPCO) e mantida pela Segunda Câmara do Tribunal de Contas na quinta-feira (5). Os resultados de uma auditoria realizada pelo TCE, somados às investigações preliminares do MPCO, apontaram ainda irregularidades nos contratos que põem em dúvida a qualidade da merenda fornecida, uma vez que apresentam déficit nutricional e são fornecidas em condições precárias de higiene.



A medida cautelar estabelece um prazo de 90 para que a prefeitura e a secretaria municipal de Educação adotem as medidas necessárias à realização de nova licitação para substituição da empresa Casa de Farinha na prestação de serviços de fornecimento de alimentação escolar, sob pena de responsabilização na análise das contas anuais.



O processo será encaminhado ao Departamento de Controle Municipal do Tribunal, que deverá acompanhar o cumprimento da cautelar. Em caso de descumprimento, o TCE prevê penalização na análise das contas anuais da gestão municipal. Por telefone, a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação do Recife informou que um novo processo licitatório está em andamento desde março de 2018.