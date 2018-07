Entre os problemas está o armazenamento incorreto dos medicamentos

Uma fiscalização feita pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) em UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Estado de São Paulo apontou uma série de irregularidades nos equipamentos municipais. No ABC, unidades de Diadema e de São Caetano apresentaram problemas.



De acordo o órgão, o objetivo da vistoria - realizada sem aviso prévio - foi verificar o controle, manuseio e distribuição dos remédios em unidades públicas de saúde.



"Os fiscais do TCE checaram in loco a estrutura das farmácias – tanto no que se refere aos recursos humanos quanto aos materiais – o acondicionamento dos medicamentos, as condições de aquisição, no armazenamento e na utilização dos remédios", informou o órgão em nota.



Entre os problemas encontrados nas vistorias em todo estado está o fato de que em 79% dos postos de saúde não há gerador para garantir o funcionamento dos refrigeradores, no caso de falta de energia elétrica. Por consequência, parte das vacinas, por exemplo, podem ficar inutilizáveis.



Outro problema frequente é que não há um controle de demanda não atendida, 19% dos equipamentos tinham remédios vencidos e em 55% havia medicamentos próximos da data de validade.



Em relação às unidades do ABC, em Diadema foram encontrados problemas nas UBSs Parque Reid, no centro, e Promissão, no Jardim Promissão. Nos postos havia medicamentos com prazo de validade vencido e armazenados de forma incorreta.



A Prefeitura de Diadema informou, por meio de nota, que "as caixas de medicamentos vencidas não estavam disponíveis para a população e sim armazenadas para o devido descarte". Quanto aos medicamentos em contato com o piso, a administração disse que, no momento da visita dos fiscais, "a unidade estava recebendo os insumos e materiais do Almoxarifado Central, logo após, foi feito o devido armazenamento".



Em São Caetano, as UBSs com irregularidades foram a Dr. Ângelo Antenor Zambom, no bairro Boa Vista, e a unidade João Luiz Pasqual Bonaparte, no bairro Santa Paula. Nos locais havia tomadas para os refrigeradores com ligação incorreta e mofo nas paredes da sala que armazena os medicamentos.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de São Caetano não se manifestou.



O TCE afirmou que a partir do relatório das vistorias será possível traçar um mapa da situação dos almoxarifados de saúde de todo o Estado, "permitir ao administrador que tome conhecimento e possa reparar possíveis falhas na gestão".