TCDF autoriza retomada de concurso da NovaCap

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) autorizou a retomada do concurso para a contratação de novos servidores da NovaCap. O concurso estava suspenso desde o dia 9 de março.Na época, o tribunal havia questionado o valor das inscrições seria suficiente para pagar os gastos fdo concurso. Segundo o TCDF, ficou comprovada inexistência de gastos com aluguel de salas para aplicação das provas.Segundo a NovaCap, o novo calendário de provas será divulgado após o acerto do novo cronograma com a empresa vencedora da licitação. São previstas ao todo 96 vagas.