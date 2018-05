Taxistas protestam contra projeto de lei sobre aplicativos de transporte privado

Taxistas de cooperativas realizaram um protesto nas ruas do centro do Recife, nesta segunda-feira (14). O grupo pede revisão do projeto de lei da prefeitura que regulamenta o funcionamento de aplicativos de transporte privado de passageiros. O projeto foi enviado para a Câmara dos Vereadores nesta segunda.





Em nota, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) do Recife informa que a prefeitura iniciou o processo de regulamentação dos aplicativos de transporte remunerado privado individual no município, conforme determinação da lei federal 13.640/2018.



"Para isso, foram realizadas diversas reuniões entre a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, Procuradoria Geral do Município e Secretaria de Finanças para analisar a legislação e discutir a construção da minuta do Projeto de Lei. Durante o processo, a prefeitura também ouviu representantes dos taxistas, dos motoristas de aplicativos e integrantes das empresas operadoras de tecnologia", disse a CTTU.



Entre os principais pontos da regulamentaçao proposta está o credenciamento pela CTTU das operadoras de aplicativos, que terão a responsabilidade de realizar o cadastro dos veículos e motoristas que utilizam o serviço e do repasse do banco de dados dos cadastrados para o município. Além disso, fica a cargo das empresas definir os valores aplicados nas corridas e possuir sede ou filial no Recife.



No que se refere aos motoristas, fica estabelecido a obrigatoriedade da Carteira Nacional de Habilitação (categoria B ou superior) com Exercício de Atividade Remunerada, Certidão Negativa Antecedentes Criminais e do seguro DPVAT e inscrição no INSS, conforme exigência da Lei Federal.



Já as exigências para os veículos serão idade de oito anos (até 2020), depois desse prazo os veículos precisam ter cinco anos de fabricação; emplacamento dos veículos em qualquer município de Pernambuco e apresentação de certificado de segurança veicular para os automóveis que utilizam Gás Natural Veicular (GNV).

Após se reunir no largo do Cabanga, os protestantes seguiram em carreata até a sede da prefeitura da capital, no Cais do Apolo, que chegou a ter duas faixas bloqueadas pelos carros no fim da manhã. Para os manifestantes, o projeto que o prefeito enviou não dá segurança aos taxistas, apenas ao motorista de aplicativo.Entre as queixas da categoria está a possibilidade de rotação entre cidades, que é permitida aos motoristas de aplicativos, mas não aos taxistas. Além disto, os manifestantes reclamam do tempo de vida do carro, que é de oito anos para os veículos de aplicativos de transporte privado de passageiros e de cinco anos para os taxistas.