Taxistas fazem protesto em diversos pontos do Rio

De acordo com o Centro de operações do Rio, as seguintes v ias tiveram congestionamento como reflexo da manifestação: Linha Vermelha, sentido Centro, desde o Galeão. Av. Brasil, sentido Centro, desde o o Caju; viaduto do Gasômetro e avenida Francisco Bicalho, sentido Centro; e Ponte Rio-Niterói.

Taxistas realizaram manifestaçõres em diversos pontos da cidade na manhã desta quinta (9). O acesso ao aeroporto Santos Dumont chegou a ficar fechado por cerca de 30 minutos. Manifestantes chegaram a se deslocar a pé pelo viaduto do Gasômetro e pela avenida Francisco Bicalho, no Centro, na altura do IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Militar acompanhou a caminhada. O ponto de encontro dos motoristas está marcado para a frente do prédio da Prefeitura, na Cidade Nova.Taxistas também se deslocaram pela Linha Vermelha. Agentes da Guarda Municipal acompanharam os veículos para "evitar transtornos no local". Por conta do protesto na área, o trânsito ficou lento no Centro, altura do hospital do Fundão.