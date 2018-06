Táxi Metropolitano permite a livre circulação entre Recife e Olinda

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) firmou o Convênio Táxi Metropolitano com o município de Olinda, que é válido a partir da meia-noite desta sexta-feira (8) até as 6h do dia 31 de julho. A iniciativa permite a livre circulação e operação dos táxis nos dois municípios participantes e incrementa a oferta de táxis.





O objetivo é aumentar a quantidade de táxis disponíveis durante os eventos do período, como as festividades juninas e a Feneart, realizada no Centro de Convenções, uma vez que tais eventos atraem uma grande quantidade de público. Atualmente, a frota de táxi no Recife é de 6.126 veículos.