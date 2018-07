Taxa do SLU é barrada pelo Tribunal de Contas

Magistrado suspendeu os valores diferenciados para descarte de entulho da construção civil no lixão da Estrutural

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) suspendeu o modelo de cobrança do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) para os descartes de resíduos da construção civil na área do antigo Lixão da Estrutural. Pela tabela de preços, a empresa cobrava R$ 14,68 pela tonelada de entulho separado e R$ 26,90 pela tonelada de lixo misturado.



Com a determinação, o SLU terá que cobrar apenas R$ 10,92 pela tonelada de entulho. A decisão de barrar a cobrança diferenciada veio depois de um pedido da Câmara Legislativa.



No documento, os distritais questionaram os valores já que o empresa pública paga para a empresa Valor Ambiental, que emergencialmente cuida do terreno, apenas R$ 10,92. Ou seja, um valor 147% menor. Assim, a liminar decidiu que, até a apreciação do mérito da questão, todas as empresas devem pagar os mesmos valores que o SLU paga à Valor Ambiental.



Por sua vez, o SLU defende que a cobrança diferenciada entre em vigor e afirma que irá recorrer da decisão do TCDF. De acordo com a empresa, quando se estabelece um valor diferenciado, as construtoras poderão incorporar novas metodologias nos canteiros de obras para reduzir a geração e para separar o material que for gerado como entulho no próprio espaço da construção.



Já a Associação das Empresas Coletoras de Resíduos da Construção Civil defende que o valor possa até ser diferenciado, porém pedem uma redução na taxa. No pedido, as empresas defendem que seja cobrado R$14 pela tonelada de lixo separado e R$ 16 pela tonelada do misturado.



Atualmente, 150 empresas da construção civil, 400 caminhões e 12 mil caçambas são cadastradas pelo SLU para fazer o descarte de entulho no Lixão da Estrutural. Desde o fechamento do local, apenas esse tipo de resíduo pode ser descartado nesta área.