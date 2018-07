Taxa de embarque do aeroporto de Brasília sobe 5%

Com a nova tarifa, o passageiro irá pagar R$ 29,49 pelos vôos domésticos e quase R$ 110 pelo embarque internacional

A Agencia Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou um reajuste de 5,18% sobre a taxa de embarque do Aeroporto Internacional de Brasília. Com a alteração, a tarifa máxima de embarque doméstico paga pelos passageiros passará de R$ 28,03 para R$ 29,49 e a de embarque internacional passará de R$ 107,08 para R$ 109,65.



A Anac argumenta que os valores consideraram a inflação acumulada de junho de 2017 a junho de 2018, com base nos dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Com a mudança, as tarifas de Brasília passaram a ser mais caras do que a do Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).



Os novos valores passarão a ser cobrados em até 30 dias.