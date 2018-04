Tarifa no ônibus municipal fica mais cara neste domingo

São Bernardo, Santo André e Diadema também já reajustaram o valor da passagem

Os passageiros de São Caetano começaram a pagar mais caro pela tarifa do ônibus municipal neste domingo (1º). O valor passou dos atuais R$ 4 para R$ 4,20.



No decreto que estabelece o reajuste, a Prefeitura não justificou o motivo do aumento. Apenas informa que a mudança vale tanto para os usuários que efetuam o pagamento em dinheiro, quanto para quem utiliza o cartão BOM (bilhete válido também para o transporte intermunicipal).



A alegação das empresas de transporte é de que reajustes são necessários devido ao aumento dos custos de operação no ano passado.



Cidades vizinhas



Em Diadema, também houve aumento na tarifa. O valor passou de R$ 4,20 para R$ 4,40 na sexta-feira (30). O vale-transporte foi reajustado de R$ 4,30 para R$ 4,60. Apenas os usuários do Cartão SOU, que permanecerá em R$ 4.



Santo André, reajustou o valor no sábado (31). A passagem aumentou de R$ 4,20 para R$ 4,40.



Já em São Bernardo, o aumento já está em vigor desde o dia 13 de fevereiro, quando o valor passou de R$ 4,20 para R$ 4,40.