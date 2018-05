Tarifa do Metrô no Grande Recife tem reajuste de quase 90%

CBTU anunciou que a passagem passará de R$ 1,60 para R$ 3, a partir desta sexta-feira (11)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou, nesta segunda-feira (7), que a tarifa do Metrô do Recife vai ficar quase 90% mais cara. A partir desta sexta-feira (11), a passagem passará de R$ 1,60 para R$ 3. O último reajuste na capital pernambucana ocorreu há seis anos, quando a passagem passou de R$ 1,50 para R$ 1,60.



Seguindo orientação do Ministério do Planejamento, o Conselho de Administração da Companhia (CONAD) aprovou a recuperação das perdas inflacionárias. Em nota, a companhia afirmou que o aumento busca o fortalecimento do transporte de passageiros sobre trilhos, sendo medida fundamental para continuidade da operação e manutenção do serviço prestado.



A CBTU alega que como a tarifa do Metrô do Recife estava congelada há seis anos, a receita obtida pelo serviço de transporte metroferroviário não evoluiu de forma compatível com o aumento de seus custos, sendo necessária aplicação do presente reequilíbrio financeiro.



O sistema metroviário do Grande Recife transporta cerca de 400 mil pessoas por dia. Ele tem duas linhas principais e tem 37 estações. A CBTU informou que o reajuste afetará também os sistemas de Belo Horizonte, João Pessoa, Natal e Maceió.