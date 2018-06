Tarifa de ônibus sobe para R$ 3,95 a partir deste domingo

O prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai deixar para domingo (17) o aumento da tarifa de ônibus do Rio para R$ 3,95 – R$ 0,35 a mais do que os atuais R$ 3,60, que inicialmente estava marcado para esta sexta-feira. O gestor optou por deixar o aumento para domingo para "evitar transtornos", de forma que a medida cause menos impacto no deslocamento da cidade.

Reunião de mediação presidida pelo prefeito Marcelo Crivella na última segunda-feira (11) selou a conciliação entre as partes, impedindo que a paralisação dos rodoviários se prolongasse, ocasionando o colapso do sistema de transporte. Durante a greve, segundo o Centro de Operações Rio (COR), houve registro de 80 quilômetros de congestionamento no município pela manhã, quando a média para o horário é de 58 quilômetros.