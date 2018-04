Tarcísio Motta depõe em caso sobre morte de Marielle

Irajá

O vereador Tarcísio Motta (PSOL) se apresentou como testemunha e prestou depoimento durante três horas, na Delegacia de Homicídios da Capital, nesta quinta (12), a pedido dos investigadores, sobre o caso dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, mortos a tiros na noite do dia 14 de março.À polícia, o parlamentar passou informações sobre a trajetória e as atividades de Marielle no partido, inclusive durante os trabalhos da CPI das Milícias na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio), e sua relação com outros políticos da Câmara dos Vereadores. Os investigadores teriam questionado inclusive se Tarcísio presenciou alguma discussão mais acalorada de Marielle com outro vereador, de acordo com informações da Agência Brasil. Quiseram saber também sobre as denúncias de Marielle em relação à violência do 41º BPM ().

"Naturalmente eu respondi negativamente. Eu nunca presenciei nada que pudesse dar algum tipo de explicação para este crime bárbaro, mas contei como era nosso cotidiano no plenário e como era o cotidiano nosso na Câmara dos Vereadores", disse o vereador, à Agência Brasil.



Os vereadores Renato Cinco e João Batista Oliveira de Araújo, o Babá (PSOL), Ítalo Ciba (Avante), Zico Bacana e Marcelo Siciliano (PHS) e Jair da Mendes Gomes (PMN) já prestaram depoimento sobre o caso.