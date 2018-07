Suspeitos de matarem mãe e filho na rodoviária do Entorno são presos pela polícia

As vítimas foram identificadas como Maria Célia Rodrigues dos Santos, de 39 anos, e Wellington Rodrigues Santos da Silva, de 22. Eles foram atingidos no coração e morreram no local. Já a filha de Maria Célia, Karolyn Ketlen Moreira, de 19 anos, também levou um tiro e foi resgatada ferida para o Instituto Hospital de Base de Brasília.



O crime

De acordo com as investigações, o crime teria acontecido depois de uma discussão entre Henrique Gonçalves e Wellington Rodrigues que eram ambulantes e disputavam espaço de vendas na rodoviária. Após o suposto desentendimento, Henrique teria sacado a arma e disparou contras as vítimas.



O ambulante Henrique Gonçalves tinha outro mandado de prisão em aberto. Ele já era procurado pela polícia por participação em um roubo ocorrido em 2007 em Planaltina.

Ao lado do corpo de Welington Rodrigues da Silva, ambulante morto, a polícia encontrou um facão. No entanto, segundo a polícia, a vítima não teria tentado usar a arma para agredir o autor do crime. As investigações também não citam qualquer envolvimento com tráfico ou uso de drogas.