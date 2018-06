Suspeitos de matar policial são presos em operação em Duque de Caxias

Ação foi batizada de ‘Madre’, em homenagem à mãe do PM, que morreu depois de saber da morte do filho

Luiz Philipe Rocha Marins, suspeito de ter envolvimento direto na morte do policial militar Douglas Fontes, durante um assalto em Gramacho, no dia 7 de junho, foi preso na manhã desta terça-feira (26). De acordo com o delegado Daniel Rosa, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), havia um mandado de prisão preventiva por homicídio em seu nome.

Sua captura ocorreu durante uma operação conjunta das polícias civil e militar – para cumprir quatro mandados de busca e apreensão e outros quatro de prisão em vários municípios da Baixada Fluminense. A operação, que teve a participação de 40 agentes, recebeu o nome de "Madre" para homenagear a mãe do militar morto.

Marins foi preso na Vila Centenário, no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias. Também foram presos Rafael Lima de Souza, Wanderson da Silva Pacheco e Wendell Giovanine dos Santos. Seguem foragidos pela morte do PM Davi Lopes da Silva Leite, o B2; Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, o Bochecha Rosa, e Jorge Luiz Amaral, o Jorginho ou JJ. Todos integrariam o tráfico de drogas do Complexo da Mangueirinha.

Douglas foi morto no dia 7 de junho. Os bandidos queriam roubar seu carro mas, ao perceberem que se tratava de um policial, o executaram. A mãe de Douglas, Maria José Fontes, de 56 anos, teve um infarto à caminho do IML, onde reconheceria o corpo do filho e morreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sarapuí.