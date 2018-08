Suspeitos de matar médico têm prisões renovadas por 30 dias

A Polícia Civil estendeu, pelo mesmo período, o prazo do inquérito que apura a morte do cardiologista Denirson Paes

Foi renovada por mais 30 dias a prisão temporária da farmacêutica Jussara Rodrigues Paes da Silva, 54 anos, e do Filho Danilo Paes, 23. Eles são os principais suspeitos de matar o médico Denirson Paes, 54 anos, cujos restos mortais foram encontrados na cacimba da residência da família, em Aldeia, Camaragibe, no dia 4 de julho.



Ela está recolhida na Colônia Penal Feminina do Recife e o filho no Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima. A prorrogação das prisões foi solicitada pela delegada de Camaragibe, Carmem Lúcia Andrade, que investiga o caso. A Polícia Civil estendeu, pelo mesmo período, o prazo do inquérito que apura a morte do cardiologista.



Na última quinta-feira (2), os pais do médico assassinado foram na delegacia conversar com a delegada. Francisco Ferreira da Silva, 79, e Bertolina Paes da Silva, 76, falaram um pouco sobre a rotina do filho com a família em Aldeia. O laudo com a causa da morte de Denirson Paes ainda não foi divulgado pelo Instituto de Medicina Legal (IML).



Denirson Paes estava desaparecido há cerca de um mês, quando foi encontrado esquartejado e em estado avançado de decomposição dentro de um poço com cerca de 25 metros de altura. Segundo a polícia, partes do corpo estavam embaixo de areia, materiais de limpeza quebrados e tijolos, que foram jogados em cima do corpo na tentativa que o cheiro dos restos mortais não saísse do poço e que o corpo fosse camuflado pelo material.