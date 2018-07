Suspeito morre em ação da PM no Largo do Machado

Um assaltante morreu e outro foi preso após praticarem diversos assaltos a pedestres e serem interceptados, no Largo do Machado, através de um cerco tático realizado pelo #2BPM. O criminoso ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Miguel Couto, mas não sobreviveu. #PMERJ pic.twitter.com/14UYyEi51K — PMERJ (@PMERJ) July 30, 2018

Um suspeito de praticar assaltos na zona sul morreu e outro foi preso no Largo do Machado, na madrugada desta segunda (30), ao tentarem fugir de agentes do 2ºBPM (Botafogo), segundo informações da Polícia Militar ao Destak. Os policiais realizaram um cerco tático sobre a dupla e conseguiram recuperar o material que havia sido roubado.A ocorrência teve incício quando PMs do batalhão, que estavam em patrulhamento de rotina, avistaram os criminosos praticando roubos na rua da Glória. Com a chegada da viatura, os bandidos tentaram fugir em um veículo roubado e foram em direção ao Largo do Machado, onde colidiram e tentaram fugir a pé.Neste momento, segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos teria "apontado uma arma em direção às guarnições". Os policiais, então, atiraram. Um dos bandidos ficou ferido e chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O segundo criminoso acabou preso.Posteriormente, foi verificado que a arma apontada aos policiais se tratava, na verdade, de uma réplica de pistola, que foi apreendida. Os agentes ainda recuperaram o veículo roubado e diversos objetos. A ocorrência foi encaminhada à 9ª DP (Catete).