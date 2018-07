Suspeito morre após assaltar loja em Niterói

Grupo roubou estabelecimento de telefonia celular e foi perseguido pela polícia até a Comunidade do Boi

Três suspeitos armados invadiram e roubaram uma loja de telefonia celular localizada dentro do Plaza Shopping Niterói, um dos mais movimentados da região, nesta quinta (26). Em confronto com a polícia, um suspeito morreu na hora e dois foram detidos. Todo o material roubado foi recuperado por agentes do 12º BPM (Niterói).



Segundo a Polícia Militar, após o assalto, os três criminosos fugiram para dentro da Comunidade do Boi. Houve perseguição e confronto. A informação sobre a morte de um dos suspeitos do assalto foi confirmada pela Polícia Militar ao Destak. Os outros dois envolvidos no crime foram detidos na operação. Com eles, duas pistolas de calibre 9 mm foram apreendidas.



A loja de celulares assaltada informou, por meio de nota, que não houve feridos. Já o shopping garantiu que já funciona normalmente. Ambos prometeram colaborar com as investigações.