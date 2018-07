Suspeitos de envolvimento na morte de Marielle são presos por outro crime

Alan de Moraes e Luís Cláudio Ferreira são suspeitos de envolvimento no assassinato de um policial e de um ex-policial em Guapimirim

Nesta terça-feira (24), a Delegacia de Homicídios prendeu dois suspeitos de envolvimento no assassinato de um policial e de um ex-policial, que ocorreu em fevereiro do ano passado em Guapimirim, na Baixada Fluminense. Eles também teriam ligação com o Caso Marielle.



Segundo a polícia, Alan de Moraes Nogueira, policial militar reformado, e Luís Cláudio Ferreira Barbosa, ex-bombeiro militar, fazem parte do bando de Orlando Oliveira Araújo, conhecido como Orlando de Curicica, miliciano que está preso na penitenciária federal de Mossoró.

"[A investigação do] caso Marielle está sob sigilo, não está sob minha responsabilidade. Está com o titular, Giniton Lages. Mas essa testemunha, que deu início à investigação que culminou com as prisões de hoje, colocou os três presos, incluindo o Orlando, no caso Marielle. O teor dessa participação ainda está sob investigação. Eles serão ouvidos em outros casos investigados e também no caso Marielle", afirmou o delegado Willians Batista, responsável pela investigação do caso de Guapimirim, a Agência Brasil.

Segundo o jornal "O Globo", Nogueira estaria no carro que fez a emboscada e disparou contra o carro onde estava a vereadora. No entanto, o delegado não confirmou a informação, dizendo que não teve acesso ao depoimento da testemunha.

Prisão temporária

Nogueira e Barbosa foram presos temporariamente, com mandado expedido pela Vara Criminal de Guapimirim. Orlando Araújo também teve um mandado expedido.



Segundo o delegado, o policial José Ricardo e o ex-policial Rodrigo Severo, mortos em fevereiro passado, também faziam parte da milícia de Orlando e tramavam um golpe para tomar o comando do grupo. Eles teriam sido chamados ao sítio de Orlando, em Guapimirim, onde foram executados.

O advogado de Nogueira, Leonardo Lopes, negou o envolvimento do policial reformado com milícias e com a execução de Marielle Franco e Anderson Gomes.



*Com Agência Brasil