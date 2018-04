Suspeita de matar mulher em assalto na Tijuca se entrega

Gabriela da Costa Silva se apresentou à Cidade da Polícia, com o advogado, após polícia fazer buscas na comunidade em que estava escondida

Suspeita de participar da tentativa de assalto a uma papelaria da Tijuca, zona norte do Rio, que terminou com a morte da idosa Valdiza Souza, na última quarta (18), Gabriela da Costa Silva se apresentou à Cidade da Polícia, acompanhada de sua advogada, nesta terça (24).



A rendiçnao ocorreu após agentes da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) travarem uma intensa negociação durante todo o fim de semana, quando foram realizadas operações de buscas na comunidade em que Gabriela estaria escondida.



Contra ela, havia um mandado de prisão, expedido pela Justiça, por crime de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), referente a um assalto a uma joalheria, também na Tijuca, no dia 21 de agosto de 2017, e por integrar a quadrilha que tentou roubar a papelaria.



Ao se entregar, ela confessou sua participação no crime de tentativa de latrocínio da loja de joias, mas preferiu não se pronunciar sobre o assalto à papelaria. Ela ainda foi levada para a Delegacia de Homicídios da Capital, a fim de prestar esclarecimentos sobre o caso.