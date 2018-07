Surto de dengue afeta turismo interno no Brasil, diz pesquisa da UFPE

Um estudo da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) aponta que, durante o período de 2003 a 2016, a incidência de casos de dengue influenciou de forma negativa o número de desembarques de turistas no Brasil. Segundo o estudo, divulgado nesta quarta-feira (25), a cada aumento de um ponto percentual em incidência de casos da doença, diminuiu em 3,7% o número de desembarques, principalmente nacionais.





A amostra relativa ao turismo foi composta pelos desembarques no Brasil, reunidos por Estados e anos, através de desembarques nacionais e internacionais. Em relação à amostra da saúde, foi composta pelas notificações de casos de dengue no Brasil, também reunidas por Estados e anos. Para coleta de dados, foram pesquisados documentos de domínio público, disponibilizados em sites oficiais. Também foram utilizados trabalhos acadêmicos como base teórica.



A autora adotou o método quantitativo de pesquisa, com caráter aplicado, com o objetivo de gerar conhecimentos para a aplicação prática, e de natureza descritiva. Essa pesquisa pode ser classificada como ex-post-facto, ou seja, que tem como objetivo investigar as relações de causa e efeito de um fato que já aconteceu. A principal característica desse tipo de pesquisa é o fato de que os dados são coletados após o acontecimento dos eventos.



Segundo Amanda, existem diversas outras variáveis que afetam a quantidade de desembarques no país, como renda, violência, escolaridade, condição social etc., além de outras doenças e, por isso, foi necessário ter muito cuidado ao analisar a correlação proposta.



Na dissertação, a autora destaca que o Brasil "é um país que recebe muitos turistas", sendo esse um dos principais setores da economia e, que, portanto, o estudo traz um panorama sobre como a saúde pode acabar tendo influência no turismo, demonstrando que é necessária atenção para a relação entre as duas áreas.

O dado faz parte da pesquisa "A relação entre epidemia e turismo: a dengue influenciou a chegada de viajantes nos estados brasileiros?" realizada por Amanda Maria Valdevino da Silva, sob orientação do professor José Lamartine Soares Sobrinho, e defendida no Programa de Pós-Graduação em Gestão e Economia da Saúde da UFPE.Segundo análise da mestra, o fato de os desembarques internacionais não terem sido afetados pela ocorrência da dengue durante o período que foi analisado se deve à falta de divulgação sobre a doença fora do país. "Isso enfatiza que a maioria dos viajantes não busca se informar corretamente sobre o local para onde vai viajar, não busca conselhos de saúde e, se busca, não recorre a fontes confiáveis", avalia Amanda.