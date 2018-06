Subtenente morre em tentativa de assalto em Belford Roxo

Edemilson de Oliveira, de 60 anos, levou dois tiros no peito e um na cabeça, após reagir a abordagem de criminosos, na manhã desta terça (5)

O subtenente reformado da Polícia Militar Edemilson de Oliveira, de 60 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça (5), após reagir a uma tentativa de assalto no bairro de Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele é o 55º policial assassinado no Estado, só este ano, sendo 53 policiais militares (13 em serviço, 33 de folga e sete reformados) e dois policiais civis.



De acordo com a Polícia Militar, Edemilson seguia de carro, um Fiat Toro preto, com sua esposa, pela avenida Júlio de Amorim Pereira, quando foi surpreendido pelos criminosos armados, que estavam em um Honda Civic, que era perseguido por policiais desde Nova Iguaçu, também na Baixada. Os bandidos fecharam o veículo de Edemilson, que reagiu ao assalto. Houve confronto e os criminosos fugiram do local sem roubar nenhum dos pertences da vítima.



O subtenente reformado, atingido por dois disparos no peito e um na cabeça, chegou a ser levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher dele não foi atingida por tiros. Edemilson havia ingressado na corporação em 1980 e, além da esposa, ainda deixa três filhos.



Adolescente é suspeito de matar PM



Um adolescente de 15 anos foi apreendido, na noite desta segunda (4), por agentes da DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense), por suspeita de participar de forma direta da morte do sargento Eduardo da Silva Dias, assassinado com um tiro na cabeça na frente de sua família, durante uma tentativa de assalto, no dia 17 de maio.



Outros dois adolescentes já haviam sido identificados com suspeitos de participar do crime. Um deles está apreendido desde o dia 24 de maio. O outro morreu ao tentar assaltar outro policial, no dia seguinte à morte do sargento Eduardo. Todos tinham 15 anos.